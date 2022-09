Hört mit 66 Jahren auf zu arbeiten: der Osnabrücker Stadtwerke-Mobilitätsvorstand Stephan Rolfes - hier bei einem Pressegespräch im Juni 2022. Archivfoto: Andre Partmann up-down up-down Nach 22 Jahren an der Spitze Osnabrück: Stadtwerke-Boss Stephan Rolfes geht vorzeitig in Ruhestand Von Sebastian Stricker | 19.09.2022, 10:27 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Mobilitätsvorstand der Stadtwerke Osnabrück, Stephan Rolfes, geht am 15. Oktober 2022 in den Ruhestand – und damit ein halbes Jahr früher als geplant. Das teilte das Unternehmen am Montag mit.