Klimaneutralität bis 2030 als Ziel Stadt Osnabrück will Nahwärmeversorgung mit Holz verbieten Von Jörg Sanders | 15.09.2022, 07:12 Uhr

Im Sinne des Klimaschutzes will die Stadt die zentrale Wärmeversorgung mit Holz in neuen Baugebieten verbieten. Über einen solchen Antrag der Verwaltung soll am heutigen Donnerstag der Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss entscheiden.