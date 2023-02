Logo NEO In vielen Clubs ist diese Praxis geläufig: Nur wer sich fotografieren lässt, kommt rein. Ein Foto, wie hier im Sonnendeck, dient der Personalisierung der Karte - und wird beim „Auschecken“ gelöscht. Foto: Monika Vollmer up-down up-down Sonnendeck und Neo-Club Warum man in diese Osnabrücker Clubs nur kommt, wenn man sich fotografieren lässt Von Monika Vollmer | 19.02.2023, 09:45 Uhr | Update vor 1 Std.

Osnabrücks Studenten wollen nicht nur lernen, sondern auch feiern und abtanzen und so zieht es viele für das Leben nach dem Hörsaal in die angesagten Kneipen der Altstadt oder in die Clubszene. Doch ins Sonnendeck und Neo kommt nur, wer sich fotografieren lässt. Was hat es mit dem Foto auf sich?