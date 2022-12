Märchenerzählerin im Schaufenster bei Schäffer: Mit der Flöte rief Sonja Fischer die Märchen herbei und entließ sie damit auch wieder in den Wind. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Erzählerin im Schaufenster „Miss Fairytale“ Sonja Fischer entführt am Osnabrücker Nikolaiort in die Märchenwelt Von Bettina Mundt | 12.12.2022, 07:12 Uhr

„Es war einmal“, hieß es am Samstag vor dem dritten Advent am Osnabrücker Nikolaiort. Im Schaufenster des Spielwarenhändlers Schäffer zog Erzählerin Sonja Fischer Passanten in den Bann der Märchenwelt. Es war die dritte Veranstaltung der Reihe „Märchenfenster“, die am kommenden Samstag ihren Abschluss findet.