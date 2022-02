Muss die Miquelstraße in Osnabrück umbenannt werden? FOTO: Jörn Martens Belastete Straßennamen Osnabrück sollte Miquels Namen nicht einfach ausradieren Meinung – Rainer Lahmann-Lammert | 22.02.2022, 14:33 Uhr

Kann ja sein, dass es auch in Osnabrück Menschen gibt, die der Miquelstraße angesichts der aktuellen Debatte in Frankfurt einen anderen Namen verpassen möchten. In vielen Fällen scheitern solche Initiativen an den Anwohnern, die sich den Ärger einer Adressänderung ersparen wollen. Unabhängig davon gibt es aber gute Gründe, Johannes Miquel nicht einfach aus dem Blickfeld verschwinden zu lassen.