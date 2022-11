Was verbinden Sie mit Osnabrück? In einem Bürgerworkshop soll diese Frage beantwortet werden. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Wer macht mit beim Workshop? Osnabrück soll eine Marke werden: Ihre Meinung ist dabei gefragt Von Wilfried Hinrichs | 18.11.2022, 17:54 Uhr

Wofür steht Osnabrück? Was ist der Markenkern der Stadt? Wo liegen ihre Stärken? Die Bürger sind aufgerufen, am Markenkonzept mitzuarbeiten. Am kommenden Mittwoch, 23. November, besteht dazu Gelegenheit.