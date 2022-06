Es dauert nicht lange, da kann die linke OB-Kandidatin Giesela Brandes-Steggewentz einen kleinen Triumph feiern. Obwohl sie im ganzen Stadtgebiet nur auf 1,7 Prozent kommt, hat sie in ihrem Wahllokal, der Anne-Frank-Schule, 5,49 Prozent geholt. „Da bin ich ja auch selbst rumgegangen“, erklärt sie ihren Sympathisanten erfreut, „da hab’ ich ja auch mit den Nachbarinnen an der Haustür geschnackt!“

Im Wahlkampf hatte die OB-Kandidatin mal angekündigt, für zwei Prozent würde sie gar nicht erst aufstehen. Und nun? Na ja, „das hab’ ich gesagt“, bestätigt sie lachend, aber es gehe ja eigentlich nicht um den Chefsessel im Rathaus, sondern darum, zwei Sitze im Rat zu erobern.

Ob ein oder zwei Sitze, das bleibt an diesem Abend noch lange offen. Und diese Ungewissheit gibt der eher langweiligen Wahlparty doch noch eine gewisse Spannung. Obwohl der Raum in der Stadthalle winzig ist, teilt sich das Geschehen meist in noch winzigere Diskussionszirkel auf, in denen die Genossen mit einem Glas Mineralwasser in der Hand über die Genugtuung sprechen, Zünglein an der Waage zu sein. Oder in denen sie ihren Spott über die „Spezialdemokraten“ treiben.

Nur selten geht es um ein gemeinsames Thema. Etwa in dem Augenblick, als Achim Bigus von einem „historischen Augenblick“ spricht. Zum ersten Mal „seit dem KPD-Verbot“ sei die Linke im Osnabrücker Rat vertreten. Da hellen sich die Mienen der Umstehenden gleich auf.

Wird sich die Linkspartei im Rat an einem Bündnis mit SPD und Grünen beteiligen? Auf keinen Fall, sagt der Vorsitzende Nils Stickan. „Wir sind eine knallharte Interessenvertretung für unsere Klientel.“ Da werde nach Lage der Dinge abgestimmt. Ein klarer Fall für die Opposition.