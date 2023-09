SEK und Hubschrauber im Einsatz Bange Stunden in Osnabrück: So verlief der Großeinsatz der Polizei am Schulzentrum Sonnenhügel Von Corinna Berghahn | 28.09.2023, 17:41 Uhr Meldungen über eine „bewaffnete Person“ haben am Donnerstag am Schulzentrum Sonnenhügel einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Foto: Sebastian Dannenberg up-down up-down

Die Meldung ging kurz vor 11 Uhr am Donnerstagmorgen bei der Polizei ein – und hielt die Stadt bis in die Mittagsstunden in Atem: Am Schulzentrum an der Osnabrücker Knollstraße wurde eine Person gesehen, die sich in „verdächtiger Weise“ auf dem Gelände der Oberschule bewege. Es folgte ein außergewöhnlicher Großeinsatz.