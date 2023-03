Die Radstation am Hauptbahnhof Osnabrück wird am 1. April eröffnet. Bis dahin ist noch viel zu tun, doch der Termin stehe, versicherten alle Anwesenden bei dem Pressetermin am Mittwoch. Er freut sich darauf, denn er wird sie leiten: Michael Löning. Foto: Michael Gründel up-down up-down Wie funktioniert das System? Osnabrücker Radstation vor dem Start: So ist der Stand, so sieht sie aus Von Jörg Sanders | 01.03.2023, 16:15 Uhr | Update vor 10 Min.

In vier Wochen ist es so weit: Deutschlands zweitgrößtes Fahrradparkhaus eröffnet am 1. April – und zwar in Osnabrück am Hauptbahnhof. So ist der Stand auf der Baustelle, und das wird es geben.