Mit zwei, drei oder mehreren Mitbewohnern oder doch lieber alleine? So merkst Du, welche Wohnform gut zu Dir passt. (Symbolbild) FOTO: imago-images/Westend61 2er-WG, zu viert oder alleine? Studentin Ellen Krüger aus Osnabrück gibt Tipps: So merkst Du, welche WG zu Dir passt Von Catharina Peters | 22.05.2022, 10:30 Uhr

Lieber im Rudel zusammen sein oder alleine in der kleinen Single-Wohnung leben? Wenn in einer WG, dann lieber zu zweit oder auch gerne zu acht? Und lieber im Grünen oder direkt in der City? Bei der Wohnungssuche gibt es einiges zu beachten, sagt die Osnabrücker Studentin Ellen Krüger. Sie berichtet uns über WG-Castings und individuelle Wohn-Bedürfnisse.