Am Freitag und Samstag Schlossgarten Open Air 2023 in Osnabrück: Das ist der Zeitplan Von Jana Wachtel | 18.08.2023, 09:28 Uhr Livemusik und gute Stimmung – das Schlossgarten Open Air in Osnabrück findet an diesem Wochenende wieder statt. Foto: Andre Havergo

Am 18. und 19. August findet wieder das Schlossgarten Open Air in Osnabrück statt. Wann beginnt der Einlass? Wann tritt wer auf? So ist laut den Veranstaltern der Festivalablauf.