Dirk Schulze geht Sievert Baustoffe aus Osnabrück bekommt neuen Geschäftsführer Von Nina Kallmeier | 03.04.2023, 15:24 Uhr

In der Geschäftsführung der Sievert Baustoffe SE & Co. KG aus Osnabrück hat es zum 1. April einen Wechsel in der Geschäftsführung gegeben. Dirk Schulze gibt seinen Posten beim Baustoffspezialisten auf. Sein Nachfolger steht fest.