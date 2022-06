Wer auf dem Neumarkt eine Diskussion führen will, muss gegen den Verkehrslärm anschreien, sobald die Ampel auf Grün springt. Da kann es schon mal zu Missverständnissen kommen.

Die Neue-OZ-Sommerredaktion machte gestern nachmittag Station auf dem Neumarkt. Das Thema: Neumarkt, was geschieht mit Dir?

"Wie brauchen mehr Qualität auf dem Platz", sagt Hans Siebe, und beendet damit seinen Vortrag über eine bessere "Aufenthaltsqualität". "Ganz genau, mehr Qualität," ruft ein anderer in die Runde und fährt fort: "Ich will ohne Störungen von Hellern nach Belm fahren können." Das bedeutet für ihn Qualität auf dem Neumarkt, wie sich herausstellt. Genau das Gegenteil also.

Je länger über den Neumarkt diskutiert wird, um so weiter scheinen die Meinungen auseinander zu driften. Das ist eine Erkenntnis, die die rollende Sommerredaktion der Neuen OZ gestern gewonnen hat. Zwei Stunden diskutierten wir auf dem verkehrsreichsten Platz der Stadt über die Frage: "Neumarkt, was wird aus Dir?" Manche forderten, den Verkehr komplett vom Neumarkt zu verbannen, andere befürworteten den sechsspurigen Ausbau der Straße über den Platz im Mittelpunkt Osnabrücks. Einige wollen einen Autotunnel, andere ein unterirdisches Kaufhaus. Einig waren sich fast alle Befragten nur in einem Punkt: Der aktuelle Zustand ist unhaltbar. In der Kritik stehen die teilweise Schließung des Tunnels, der ungeordnete Fußgängerübergang und der Zustand der Fassaden. "Wir wollen unseren alten Tunnel wieder haben." Diese Meinung diktierte der überwiegende Teil der Befragten der rollenden Redaktion in die Blöcke. Auch Jutta Linnemeyer forderte, die Passage in ihrer ursprünglichen Größe und Funktion wieder herzustellen. Der Umbau in Kleinformat sei eine "Kurzschlusshandlung" der Politik gewesen. Geschäfte könnte es da unten geben, müsste es aber nicht. Denn wichtig sei es, Autoverkehr und Fußgänger zu trennen. Der Verkehr sollte auf dem Neumarkt möglichst flüssig fließen, denn jede Stockung verursache unnötigen CO2-Ausstoß. "Der Neumarkt ist eben ein Verkehrsknotenpunkt." Auch ein 23-jähriger Auszubildender würde den Fußgängerüberweg sofort schließen und den Tunnel möglichst bald wieder komplett öffnen. Eine ältere Dame meinte, sie sei richtig traurig, dass der Tunnel nicht mehr zum Verweilen einlade. Mehr Gastronomie würde ihn verschönern. "In das Loch will doch keiner mehr", sagte sie. Noch tiefer als der Tunnel ohnehin nie war, ging ein Osnabrücker, der ein mehrstöckiges Kaufhaus in Moskau als Vorbild für den Neumarkt vorschlug. Unten sollten die Passanten einkaufen, oben der Verkehr über eine sechsspurige Straße rollen.