In den meisten Fällen wird der Familienname vom Wohnsitz des ersten Namensträgers an einer Scheune ausgegangen sein. Dies lässt sich durch historische Belege verdeutlichen. So ist im Jahre 1540 in Oesede Johan tor Schuren („Johann zu der Schüre“) bezeugt, später erscheint dort an derselben Stelle Schürman(n), ähnlich in Ibbenbüren: 1514 Arnt tho der Scuren, 1604 Schuirman, später Schürmann. Neben der weitaus häufigsten Namensform Schürmann gibt es heute noch die erheblich selteneren Namenvarianten Schüür-, Schühr-, Schur-, Schuhr-, Schuurmann.