Die kleinen, rabenartigen Vögel mit den graugefiederten Köpfen sind Höhenbrüter. Baumwipfel, Kirchtürme oder Burgen sind die bevorzugten Orte, an denen Dohlen ihre Nester bauen. Doch inzwischen wird der Nistraum für die Tiere immer rarer und daher haben sie Schornsteine als Brutorte für sich entdeckt. Damit können die gefiederten Tiere aber für Menschen zur Gefahr werden. Denn die Abgase der Heizungen können nicht abziehen, wenn im Schornstein ein Dohlennest steckt. Rückstau der Abgase ist die Folge, denn die Sogwirkung des Schlotes besteht nicht mehr. Besonders groß wird die Gefahr bei Häusern mit Gasheizungen. Kohlenmonoxidgase sind geruchlos, aber tödlich. Wenn die Gase in die Wohnung dringen, werden die Bewohner zuerst müde und dann bewusstlos. In den vergangenen Jahren starben einige Menschen an den Vergiftungen. Auffälliger ist die Geruchsentwicklung bei Ölheizungen. Den Schwefelgeruch nimmt die menschliche Nase schnell wahr.

Wenn der Bezirksschornsteinfegermeister Jens Wagener zum Ausräumen von Dohlennester kommt, bringt er eine lange, harpunenartige Stange mit. Durch die Wiederhaken werden die Nester von oben aufgerissen. Anschließend fegt der Schornsteinfegermeister die Schächte von unten durch die Reinigungsklappe aus. Drei bis vier Meter hoch kann ein Schlot mit Ästen und Zweigen zusitzen. Wenn das Gestrüpp so massiv ist und zudem fest sitzt, müssen die Nester ausgebrandt werden. Es sei immer wieder erstaunlich, wie die kleinen Vögel es schaffen, den Schornstein so voll zu packen, wundert sich Wagener. Bernhard Meyering, der Bezirksschornsteinfegermeister in Melle hat in dieser Brutsaison bereits acht Nester aus Schornsteinen in Melle geholt. In der eigenen Nachbarschaft hat der Schornsteinfegermeister ein Auge darauf, ob Vögel gezielt um einen Schacht kreisen und Zweige hineinwerfen. Die Technik der Dohlen beim Anflug ist bemerkenswert. Sie stürzen sich kopfüber in die Schächte und bremsen sich mit den Flügeln an den Wänden ab. Nach oben arbeiten sich die Tiere dann auch mit ihren Flügeln und zusätzlich mit den Krallen.Auch wenn Schornsteine nicht mehr zur Ableitung der Heizungsabgase dienen, rät Wagener zur Ausräumung der Nester. Auf Grund der mangelnden Entlüftung sammelt sich die Feuchtigkeit im unteren Teil des Schornsteins und der Schachtabschnitt verkeimt. Die entstehenden Gerüche und Keime dringen durch die Reinigungsklappen oder Dunstabzugshauben in die Wohnungen. Vorsorgen können Hauseigentümer durch Dohlengitter auf den Öffnungen der Schornsteinschächte. Dohlen seien sehr ortsverbundene Tiere, weiß Wagener aus Erfahrung. „Jetzt in der Nistzeit kann es sein, dass ein Schornstein, den wir gerade leer geräumt haben, schon wieder besetzt ist.“