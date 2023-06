Wegen einer Schlägerei musste die Polizei am Donnerstagnachmittag in die Johannisstraße ausrücken. Foto: Benjamin Beutler up-down up-down Polizei im Einsatz Schlägerei in der Osnabrücker Johannisstraße Von Anke Schneider | 22.06.2023, 15:12 Uhr

Die Polizei musste am Donnerstagnachmittag in die Johannisstraße in Osnabrück ausrücken. Offenbar waren hier mehrere Personen in eine Schlägerei verwickelt.