Viele Künstler und Intendanten kamen und gingen, sie blieben: Immer entspannt, aber hellwach bei der Sache, mit pointierten Einschätzungen des jeweiligen Bühnengeschehens. Eigentlich kein Wunder, schließlich brachten sie die Erfahrungen eines bewegten Theaterlebens mit in jede Neuproduktion. Sie als Schauspielerin, er auch als Regisseur. Ein kleines Wunder allerdings war ihre im besten Sinne kritisch-engagierte Präsenz bis ins hohe Alter – und bis zuletzt.

Schauspieler-Ehepaar Mechthild Liesebrecht und Helmut Maßel. Foto: Egmont Seiler

Während Mechthild Liesebrecht noch nach ihrem Abschied von der Bühne, 1999, in hinreißenden Gastspielrollen am Osnabrücker Theater zu bewundern war – unvergesslich in „Bernarda Albas Haus“ von Federico Garia Lorca oder in „Präsidentinnen“ von Franz Xaver Kroetz – lag Helmut Maßels Osnabrücker Abschied länger zurück. 1993, kurz vor seiner Pensionierung, verlängerte der damalige Intendant Norbert Kleine Borgmann seinen Vertrag nicht mehr. Ein konservativerer Geist hatte damals mit der Polit-Ära Helmut Kohls auch wieder Einzug ins Theater gehalten, erzählten Maßel und Liesebrecht einmal in einem NOZ-Gespräch. Und das war nicht nach ihrem Geschmack.

Denn in der Ära des Ur- und Erstaufführungsintendanten Erdmut C. August, der Maßel 1984 nach Osnabrück geholt hatte, wurde Mitbestimmung im Ensemble groß geschrieben. Die Beiden waren es daher gewohnt, für Rollen und Produktionen eigene Wege der Darstellung zu suchen.

„Als Schauspieler war ich nicht ganz einfach für die Regisseure“ Helmut Maßel über sich selbst

Das sagte Maßel 2012 anlässlich der Feiern von 25 Jahren Emma-Theater. Im „Emma“ hatte er unter August neun Stücke inszeniert, etwa „Das Froschkonzert“ von Erich Loest.

Maßel hat sich immer als politisch denkenden Schauspieler und Regisseur verstanden. Geprägt für ein dialektisch-realistisches (Brecht-)Theater hatte ihn sein Studium an der Ostberliner Ernst-Busch-Hochschule, das er 1953 abschloss. Nach Stationen im Osten, Senftenberg, Greifswald, Wittenberg und Potsdam, kehrte er 1959 der DDR den Rücken. In Wuppertal lernte er Mechthild Liesebrecht kennen, in Detmold avancierte er zum Oberspielleiter. Es folgten zehn „künstlerische Reifungsjahre“ (Maßel und Liesebrecht) in Konstanz. Jahre, von denen das Paar stets begeistert erzählte und in denen sie sich gemeinsam Inszenierungen der „Realisten“ erarbeitete: Hauptmann, Ibsen, Gorki, Horvath oder Brecht.

Am 20. September ist Helmut Maßel, geboren am 27. November 1931, im Alter von 91 Jahren gestorben. Man wird ihn schmerzlich vermissen – nicht nur bei den Theaterpremieren.