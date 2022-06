Eine "institutionelle Zusammenarbeit" finde nicht statt, so Grünen-Fraktionschef Michael Hagedorn. "Das heißt aber auch, dass man aufeinander zugehen muss." Im Klartext: Zwischen SPD und Grünen herrscht zwar in vielen Punkten Meinungsgleichheit, eine Unterordnung unter einen wie auch immer gearteten Gruppenzwang wird es dennoch nicht geben. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Ulrich Hus, spricht von "einer Kooperation mit Blick auf die Ziele". SPD und Grüne seien darauf angewiesen, Mehrheiten zu bekommen. Die ungebundene Kooperation sei auch ein Hinweis an die FDP, "vielleicht in näherer Zukunft doch noch eine Zählgemeinschaft anzustreben".