Dorothea Schlüter hat in ihren 94 Jahren diverse Krisen miterlebt - und rät immer zu einem Lachen im Gesicht. Foto: David Ebener

Reis im Bett kochen - und Bett erwärmen Lernen von der Kriegsgeneration: 94-jährige Osnabrückerin gibt Tipps für den Winter Von Corinna Berghahn | 18.09.2022, 07:00 Uhr

Dieser Winter droht hart zu werden, denn die durch den Krieg in der Ukraine angeheizte Energiekrise wird auch Osnabrück treffen. Warum also nicht jemanden nach Tipps fragen, der diverse Krisen schon mehrere Mal mitgemacht hat? So wie die Osnabrückerin Dorothea Schlüter.