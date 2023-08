Audi beschlagnahmt Raser beschädigt sechs Autos in Osnabrück Von Anke Schneider | 10.08.2023, 12:47 Uhr Die Polizei stellte das Auto des 19-jährigen Rasers in Osnabrück sicher. Foto: Polizei Osnabrück up-down up-down

In der Straße Am Riedenbach war in der Nacht zum Mittwoch offenbar ein Raser unterwegs. Er beschädigte mehrere Autos und verursachte dabei einen Schaden in sechsstelliger Höhe.