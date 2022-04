Default Bild FOTO: Archiv Osnabrück Räuber fesselt Verkäuferin 31.03.2004, 22:00 Uhr

Die 48-jährige Angestellte eines Schilderhandels an der Iburger Straße in Osnabrück-Nahne ist gestern Vormittag Opfer eines Raubüberfalls geworden. Das Geschäft befindet sich in einem Verkaufscontainer auf dem Kundenparkplatz der Firma Dänisches Bettenlager.