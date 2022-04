Kujats Lebensgefährtin hatte offensichtlich Angst: Er forderte von ihr geliehenes Geld zurück. Sie hatte zuvor sein Konto leer geräumt und ihm jahrelang ein Studium und eine reiche Herkunft vorgetäuscht – und sich so offensichtlich immer wieder Geld erschlichen. In Wirklichkeit war alles Lüge: Ihre Mutter lebte von staatlicher Unterstützung. Und sie selbst hatte nicht mal Fachabitur, so Retemeyer.

Unmittelbar nach Kujats Rückkehr von einer Dienstreise im Juli sollten deshalb die tödlichen Schüsse fallen.

Das Pärchen wurde auf der Suche nach einem Killer fünfig: Der Lengericher soll am Tattag den Mörder mit dem Auto in Georgsmarienhütte abgeholt haben. Dann drückte er ihm den Wohnungsschlüssel Kujats in die Hand und setzte ihn am frühen Nachmittag in der Nähe der Wohnung im Osnabrücker Fritz-Berend-Weg ab. Der Mörder öffnete mit dem Wohnungschlüssel die Tür und schoss den schlafenden Marcus Kujat in die Leiste. Dann stellte sich der Auftragskiller über sein Opfer und feuerte sein ganzes Magazin ab.

Währenddessen fuhr Kujats Lebensgefährtin mit ihrem neuen Freund zur Tankstelle Busch in Atter. Dort täuschten sie ein Alibi vor, ist sich die Staatsanwaltschaft sicher. Die beiden fragten nach der Uhrzeit, während sie unter einer Uhr standen, stritten sich lauthals und küssten sich öffentlich – während im Geheimen der Killer mordete. Sie wollten offensichtlich, dass sich Zeugen an sie erinnerten, glaubt Retemeyer. Noch immer gibt es allerdings keine Spur vom Auftragsmörder.

Die Osnabrücker Staatsanwaltschaft steht in dem Fall unter Druck: Bereits seit rund fünf Monaten sitzt die Lebensgefährtin Kujats wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Spätestens sechs Monate nach der Festnahme muss die Ermittlungsbehörde eine Anklageschrift vorlegen – oder die Verdächtige laufen lassen.