Radfahrer schwer verletzt Schwerer Unfall in der Buerschen Straße in Osnabrück Von Finja Jaquet | 15.12.2022, 14:06 Uhr

In der Buerschen Straße in Osnabrück ist am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer bei einem Unfall ohne Fremdbeteiligung schwer verletzt worden.