Gut sichtbarer Protest gegen die Straßenbaubeiträge an der Ellerstraße in Osnabrück. Foto: Jörn Martens Ausgangspunkt Ellerstraße Protest gegen Straßenausbaubeiträge wird auf ganz Osnabrück ausgedehnt Von Wilfried Hinrichs | 14.01.2023, 05:33 Uhr

In Osnabrück wächst der Widerstand gegen die Straßenausbaubeiträge. Die Bürgerinitiative Ellerstraße will 5000 Flyer in jenen Straßen verteilen, die bis 2026 ausgebaut werden sollen. Die Hoffnung ist, dass sich ein breiter Bürgerprotest erhebt - denn auch andere werden schon bald betroffen sein.