'"'Unsere Mitarbeiter sind alle im Gespräch.'"' Wer gestern den Reifenhändler seines Vertrauens anrufen wollte, musste sich in Geduld üben. Der Osnabrücker, von Natur aus an eher milde Winter gewohnt, strebt dieser Tage zum Reifenwechsel. Wohlklingende Wartemusik oder nerviges Besetztzeichen sind untrügliches Zeichen für den Winterboom in der Reifenbranche. Zwar besteht in Deutschland keine Winterreifenpflicht, wer aber bei winterlichen Verkehrsverhältnissen nicht angemessen ausgerüstet ist, den kann die volle Härte des Gesetzes treffen. Die reicht vom Bußgeld bis hin zu ungewollten '"'Gutschriften'"' auf dem Flensburger Punktekonto, wenn bei glatten Straßen mit Sommerreifen ein Unfall verursacht wird.

Obwohl fernab der Alpen, entscheiden sich auch immer mehr Osnabrücker Flachlandtiroler für die Investition in schnee- und eistaugliche Pneus. Der vergangene Winter sitzt dem einen oder anderen noch in den Knochen. Ende November 2005 kam das große Schneechaos eben auch und vor allem in die Region nördlich des Teutoburger Waldes, sonst nicht gerade bekannt als Ski- und Rodelparadies. Heerscharen kamen entweder zu spät zur Arbeit oder parkten ihr Fahrzeug gleich unfreiwillig am Straßenrand oder gar noch ein wenig tiefer in einem Graben.

Um vor ähnlichen Unbilden gefeit zu sein, bilden sich jetzt vor den Reifenhändlern lange Schlangen. Im 20-Minuten-Takt werden zum Beispiel bei Euromaster an der Pagenstecherstraße die Reifensätze gewechselt. '"'Seit gestern geht es hier richtig los'"', so Mitarbeiter Thomas Knoke. Bei 30 Euro beginnen die Preise für einen schwarzen Rundling. Wer seinen Porsche neu bereifen will, muss allerdings wesentlich tiefer in die Tasche greifen: 200 Euro pro Winterreifen (für den Kleinwagenbesitzer: Dieser Preis versteht sich ohne Felge) muss der sportliche Fahrer auf die Ladentheke blättern, wenn die zahllosen Pferdestärken in den kommenden Monaten auch auf glatten Straßen den sicheren Griff finden sollen.