Dieser Opel Zafira war ursprünglich als Spenden-Auto für die Ukraine gedacht. Daraus wurde allerdings nichts. Foto: Stefan Middelberg up-down up-down Nach Vandalismus am Güterbahnhof Osnabrück: Privatperson ersetzt zerstörtes Fahrzeug für die Ukraine Von Marlen Busse | 13.06.2023, 17:47 Uhr

Am ehemaligen Güterbahnhof in Osnabrück wurde vergangene Woche ein Fahrzeug von Unbekannten völlig zerstört. Es hätte eigentlich in die Ukraine gespendet werden sollen. Unser Bericht darüber hat einiges bewirkt: Neben Spenden gibt es nun sogar ein neues Auto.