„Ihre Tochter hatte einen schweren Unfall!“ – so oder so ähnlich werden Senioren am Telefon in Schock versetzt, um von ihnen mit einer dramatischen Geschichte Geld einzufordern. Am Montag wurden die Betriebe der Osnabrücker Friseur-Innung im Umgang mit den Betrugsanrufen geschult. Auf die Idee kam die Obermeisterin der Osnabrücker Friseur-Innung Anja Klanke-Luzniack durch das Vorbild Lüneburg, wo das Projekt seit diesem Jahr läuft.

Die Salons werden mit Stickern, Infobroschüren und Plakaten bestückt, um auf die Kampagne aufmerksam zu machen. „Spätestens dadurch kommt man ohnehin ins Gespräch und kann die hilfreichen Tipps mit einfließen lassen“, so Klanke-Luzniack.

Der kursierende Enkeltrick in Osnabrück

Laut dem Leiter des Präventionsteams der Polizei Osnabrück, Martin Schmitz, breiten sich momentan zwei Arten von Schockanrufen in Osnabrück aus. Die eine sei ein „klassischer Enkeltrick“: Den Opfern wird am Telefon erzählt, eine Person, die ihnen nahesteht, wie etwa die Tochter oder der Enkel, seien in einen schweren Unfall verwickelt und müsse ins Gefängnis, wenn nicht unmittelbar eine hohe Kaution gezahlt wird.

In dem anderen Trick ruft ein vermeintlicher Bankangestellter an und erzählt von besorgniserregenden Aktivitäten auf dem Konto der Opfer, welche sofort überprüft werden müssen. Dafür werde die Bankkarte mitsamt PIN benötigt.

Schmitz berichtet: „Die Betrüger schmücken das natürlich sehr aus und wecken starke Emotionen bei den Opfern. Es wird viel Druck aufgebaut, vor allem zeitlicher.“ Wie kann man sich davor schützen?

Keine Scheu vor dem Notruf

„Sofort die 110 anrufen, das ist das Wichtigste“, sagt Schmitz. Er höre immer wieder, dass Betroffene Hemmungen davor haben, den Notruf zu wählen. Das sei aber in dem Fall das einzig richtige, auch dann, wenn es zu keinem finanziellen Schaden gekommen ist.

Auf die Weise kann die Polizei sogenannte Anrufwellen ausmachen und darauf reagieren: Häufen sich Meldungen möglicher Schockanrufe, werden die Banken gewarnt. „So können sie besonders wachsam sein, falls ältere Menschen viel Geld abheben möchten. Die Bankangestellten stellen bei einem Verdacht gezielt Fragen, um abzuschätzen, ob es sich um einen Betrugsfall handeln könnte“, sagt Schmitz.

Schaden für Opfer in Osnabrück in Millionenhöhe

Im Jahr 2021 gab es 46 vollendete Fälle mit einem Gesamtschaden von 1,8 Millionen Euro. Die Präventionsarbeit, wie etwa die Einweihung der Bankangestellten, habe aber laut Schmitz schon Wirkung gezeigt. Im Jahr 2022 sind die Zahlen auf 33 Fälle bei einem Schaden von 1,1 Millionen Euro gesunken. „Das ist trotzdem noch zu viel“, sagt Schmitz, „mein Traum wäre es, gen null zu kommen.“

Klanke-Luzniack habe schon einige Kunden gehabt, die von Schockanrufen erzählt haben. Das Thema sei aber für die Betroffenen sehr schambehaftet: „Deswegen ist der Friseursalon auch ein geeigneter Ort, um davor zu warnen. Gerade die ältere Kundschaft kommt zum Teil schon seit Jahren, da besteht ein gewisses Vertrauensverhältnis.“ Sie betont, dass sich niemand schämen müsse, auf solch einen Betrug hereingefallen zu sein:

„Viele denken, sie würden auf so einen Trick niemals hereinfallen. Aber die sind so geschickt am Telefon, das kann jedem passieren.“ Anja Klanke-Luzniack Obermeisterin der Friseur-Innung Osnabrück

Für die Betrüger sind vor allem ältere Menschen die Zielgruppe. „Die Täter picken sich einen Ort heraus und suchen in Telefonbüchern nach Vornamen, die auf Senioren schließen lassen. Das machen die zum einen, weil da mehr Erspartes erwartet wird. Und zum anderen, und das ist eigentlich das Perfide, wird die Gutmütigkeit der älteren Leute ausgenutzt“, sagt Schmitz.

So können sie sich schützen

Schmitz rät dazu, die eigene Telefonnummer aus dem Telefonbuch nehmen zu lassen, oder zumindest den Vornamen. So können die Betrüger nicht auf das Alter der Personen schließen. Sinnvoll sei es auch, einen Anrufbeantworter vorzuschalten, denn in den meisten Fällen legen die Betrüger dann wieder auf: „Von einem Anrufbeantworter bekommen die eben kein Geld.“, sagt Schmitz. Außerdem komme man so gar nicht erst ins Gespräch und minimiert so das Risiko, Opfer des Betruges zu werden. Und das Wichtigste: „Immer wachsam sein, niemals jemandem Geld oder Wertsachen geben und sich im Zweifel bei der Polizei zu melden.“