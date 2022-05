Umwege sind nicht vorgesehen, deshalb soll für den Kanalradweg von Osnabrück nach Bramsche die Einfahrt zum Wassersportzentrum überbrückt werden. FOTO: Geodaten Osnabrück Umweg wäre 780 Meter lang Stadt Osnabrück plant eine Brücke für den Kanalradweg nach Bramsche Von Rainer Lahmann-Lammert | 14.05.2022, 10:32 Uhr

Für den Kanalradweg, der demnächst von Osnabrück nach Bramsche führen soll, plant die Stadt eine neue Brücke am Wassersportzentrum in Pye. So soll den Radlern eine 780 Meter lange Umfahrung erspart werden.