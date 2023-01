Vor geschlossen Türen stehen die Gäste der Tapas-Bar „Pferde haben keine Flügel“ in Osnabrück. Im Inneren wird schon umgebaut. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Neue Betreiber schon gefunden Tapas-Bar hat geschlossen: Keine „Pferde haben keine Flügel“ mehr in Osnabrück Von Thomas Wübker | 11.01.2023, 09:51 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Tapas-Bar „Pferde haben keine Flügel“ am Kamp in Osnabrück hat schon vor einiger Zeit seine Türen geschlossen, anscheinend aber nicht dauerhaft. In einem Facebook-Post wurden der Abschied, aber auch schon die Nachfolge bekannt gegeben.