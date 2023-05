Freut sich auf ihren Ruhestand: Pastorin Renate Jacob von der Südstadtgemeinde Osnabrück, hier an ihrer Wirkungsstätte, der Margaretenkirche. Foto: Anke Herbers-Gehrs up-down up-down Erste Gemeindepastorin der Stadt Nach 28 Jahren in Osnabrück geht Pastorin Renate Jacob in den Ruhestand Von Anke Herbers-Gehrs | 26.05.2023, 06:56 Uhr

Fusion von vier Gemeinden, Zusammenfinden evangelischer und katholischer Kirche, zunehmende Säkularisierung – in fast drei Jahrzehnten als Pastorin in der Osnabrücker Südstadt hat Renate Jacob viel erlebt. Nun geht sie in den Ruhestand, Pfingsten findet der Abschiedsgottesdienst statt. Wir blicken mit ihr zurück.