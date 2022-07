Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Osnabrück Panthers bei Opening gegen Rhein-Main Von Sportredaktion | 07.06.2012, 16:33 Uhr

spo Osnabrück. Der Plan ist vorläufig, aber eins steht fest: Zum Start in die Bundesligasaison treffen die Basketballerinnen des OSC, die jetzt als GiroLive-Panthers laufen, beim „Season-Opening“ auf die Rhein-Main-Baskets. Das Opening, bei dem alle Teams den ersten Spieltag an einem Ort austragen, steigt am 29./30. September in Marburg. Der OSC hatte sich um die Ausrichtung dieses attraktiven Events beworben, aber nicht den Zuschlag bekommen. Weniger tragisch, denn in dieser Zeit sorgt die Eröffnung des Kindersportzentrums für genug Arbeit.