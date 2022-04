Sie sind grau, unscheinbar und stehen fast an jeder Ecke: Rund 4000 Elektrokästen gibt es in der Stadt. Viele von ihnen werden immer wieder zur Zielscheibe illegaler Sprayer. Die hässlichen Verunzierungen sollen bald ein Ende haben.

Die Stadt Osnabrück will die schmucklosen Kästen gemeinsam mit legalen Graffiti-Sprayern in Form eines Wettbewerbes verschönern - und damit mehr Farbe ins Stadtbild bringen. '"'Osnabrück hat was auf dem Kasten'"' nennt sich der Wettbewerb für Sprayer, der im Juni in den Jugendzentren Westwerk und Ostbunker startet. Ab August sollen die ausgewählten Künstler ihre Ideen zum Thema Osnabrück auf die Kästen bringen.

Für Oliver Mix, Geschäftsführer der Osnabrück Marketing und Tourismus GmbH, ist die Aktion ein wirkungsvoller Beitrag zu mehr Sauberkeit und einem freundlichen Ambiente in der City: '"'Die grauen Kästen sind ein optischer Störfaktor.'"' Schmuddelig wirkende Straßen verstärkten den schlechten Eindruck und verminderten das Sicherheitsgefühl. '"'Mit den Graffiti-Motiven möchten wir Osnabrück einen neuen Anstrich geben und den zuweilen etwas tristen Eindruck an manchen Stellen in der City durch Farbe und Kunst auffrischen'"', sagt Mix Hinzu komme, dass die grauen Flächen der Stromkästen geradezu einladend auf illegale Sprayer wirkten. '"'Bevor unansehnliche Motive in Nacht-und-Nebel-Aktionen auf die Kästen kommen, nutzen wir sie lieber sinnvoll im Rahmen eines Jugendprojektes.'"' Davon profitierten die Jugendlichen ebenso wie die Osnabrücker, die sich künftig an dem Anblick '"'originell aussehender Stromkästen'"' erfreuen können.'"' Durch den Wettbewerb wendet sich die Stadt erstmalig direkt an die legale Sprayerszene. '"'Wir treten mit den Sprayern in einen ernsthaften direkten Dialog und fordern sie auf, ihre Ideen umzusetzen. In dieser Form hat es das in anderen Städten bislang noch nicht gegeben'"', sagt der OMT-Geschäftsführer. Inhaber der grauen Kästen sind die Stadtwerke Osnabrück. Mit der Idee zu der Aktion stieß die OMT bei den Stadtwerken auf große Zustimmung und Kooperationsbereitschaft. '"'Unsere Elektrokästen sind nur nützlich und nicht schön. Wir würden uns freuen, wenn sie mithilfe der Sprayer bald zu Schmuckstücken der Stadt werden'"', erklärte Pia Zimmermann, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei den Stadtwerken. '"'Gleichzeitig unterstützen wir damit das kreative Engagement von Jugendlichen in Osnabrück. Das allein ist schon Grund genug für eine Kooperation.'"' Statt wilder Schmierereien illegaler Sprayer sollen ab August außergewöhnliche Motive aufgesprüht werden. '"'Graffiti ist nach wie vor ein Problem. Wenn schon gesprüht wird, dann legal. Je mehr Präventionsmaßnahmen wir anbieten können, desto besser'"', sagt Thomas Beiermann. Der Mitarbeiter des Jugendzentrums Westwerk ist nicht nur auf das künstlerische Ergebnis gespannt, sondern auch auf die Beteiligung: '"'Es gibt kaum noch legale Angebote für Sprayer. Wir haben in den Zentren noch Kontakt zu einigen Leuten in der Szene. Ich bin selbst gespannt, wie viele und welche Altersgruppen dabei sein werden. Der Anreiz, sich auf den Elektrokästen zu verewigen, ist sicher groß.'"'