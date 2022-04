Nur eine Stimme weniger hat Gaby Lips-Geisler aus Osnabrück mit ihrem Foto des kleinen John-Carlos in unserer Abstimmung bekommen. Sie erhält 50 Euro. Der dritte Preis und damit 30 Euro gehen an Christiane Muke aus Meppen (Landkreis Emsland). Am Schneefoto-Wettbewerb haben mehr als 500 Leser unserer Zeitung teilgenommen. Alle Bilder finden Sie unten an noch einmal in unseren Galerien.