Krankenhäuser in Not: Die Preissteigerungen treiben viele Kliniken in den wirtschaftlichen Ruin. Foto: David Ebener Krankenhäuser in roten Zahlen Notruf der Osnabrücker Kliniken nach Berlin: Wir brauchen Hilfe – sofort! Von Wilfried Hinrichs | 19.12.2022, 05:30 Uhr | Update vor 35 Min.

Die Diagnose ist eindeutig: Die Krankenhäuser können die Preissteigerungen nicht mehr auffangen und geraten in Existenznot. Die Kliniken in der Region Osnabrück richten deshalb einen flammenden Appell an die Bundesregierung: Sie brauchen jetzt Geld, nicht erst in zwei Jahren.