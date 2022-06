Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Stadt. FOTO: dpa/Oliver Berg (Symbolfoto) 26 Prozent mehr als erwartet Verrückte Zeiten: Osnabrück nimmt so viel Gewerbesteuer ein wie noch nie Von Wilfried Hinrichs | 21.06.2022, 07:31 Uhr

Krieg und Inflation spülen unerwartet Millionen in die Kasse der Stadt Osnabrück. Die Stadt erwartet in diesem Jahr Gewerbesteuereinnahmen in Rekordhöhe. Der Hauptgrund: Die Unternehmen machen satte Gewinne.