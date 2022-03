Liegt die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen unter einem bestimmten Wert, können spezielle Luftbefeuchter helfen. (Symbolfoto) FOTO: colourbox.com Osnabrücker Ärzte geben Tipps Niedrige Luftfeuchtigkeit: So wirkt sich trockene Luft auf die Gesundheit aus Von Monika Vollmer | 22.03.2022, 07:00 Uhr

Die relative Luftfeuchtigkeit in Räumen sollte zwischen 40 und 60 Prozent liegen, was in etwa den in freier Natur herrschenden Verhältnissen Mitteleuropas entspricht. Doch in der Praxis sieht das völlig anders aus. Drei Osnabrücker Mediziner schildern, welche Auswirkungen zu trockene Luft auf unsere Gesundheit haben kann.