Weiterhin freie Fahrt für Autos über den Neumarkt oder mehr Platz und Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger? Es ist ein alter Streit, der in Osnabrück nun wieder aufflammt. Foto: Jörn Martens up-down up-down Einzelhandel will mitreden Entscheidung über Osnabrücker Neumarkt-Sperrung wird direkt wieder vertagt Von Sandra Dorn | 21.04.2023, 18:04 Uhr

Die kommunalpolitischen Fronten sind eigentlich klar: Die bunte Ratsmehrheit aus Grünen, SPD und Volt will den Neumarkt in Osnabrück für Autos sperren. Doch erst will der Osnabrücker Einzelhandel noch ein Wörtchen mitreden.