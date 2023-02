Mit der Planung für das Wohnprojekt Jahnstraße hat die Stadt einen neuen Weg eingeschlagen. Durch eine gezielte Bürgerbeteiligung wurde versucht, nicht nur die Anwohner, sondern auch die künftigen Bewohner des Carrées einzubeziehen. Gemeinsam mit Nachbarn und Interessierten wurden ein Investor gesucht und ein Architektenwettbewerb ausgelobt.

Schon im vergangenen Jahr hat die Firma GPI (Grundwerte & Projektideen), eine Tochter der Köster Bau AG, den Zuschlag für den Bau erhalten, aus dem Architektenwettbewerb ist der dänische Städteplaner Carsten Lorenzen als Gewinner hervorgegangen. Mit dem Bebauungsplan Nr. 527 (Südlich Jahnplatz) will die Stadt jetzt den Rahmen für das neue Reihenhausquartier festlegen. Dazu gehört eine maximale Gebäudehöhe von elf Metern. Auf Wunsch der Nachbarn wird ein öffentlicher Durchgang zwischen Kiwittstraße und Wüstenstraße von einer Bebauung freigehalten.

Die neue Art der Bürgerbeteiligung wird unterstützt vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen. An dem Projekt „3stadt2 - Neue Kooperationsformen in der Stadtentwicklung“ sind außerdem Projekte aus Bonn, Bielefeld, Gelsenkirchen und Lübeck beteiligt. Nach Auskunft von Stadtplaners Siegfried Kaemmerer hat Osnabrück mit dem überschaubaren Wohnprojekt Jahnstraße die Nase vorn. Die anderen Städte hätten sich Planungen vorgenommen, die erst langsam Konturen bekämen. Die Pläne liegen bis zum 3. Juli während der Bürozeiten im Fachbereich Städtebau (Hasemauer 1, Zimmer 105) öffentlich aus. Sie sind ebenfalls im Internet unter www.osnabrueck.de zu finden. Anregungen können schriftlich, auch per E-Mail in das Verfahren eingebracht werden.