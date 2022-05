Seit dem Frühjahr 2021 ist der Laubenpieper geschlossen - und wird von Kleingärtnern und Ausflüglern arg vermisst. FOTO: Michael Gründel Osnabrücker Traditionsgaststätte „Bitte keine Shisha-Bar!“ - Auf der Suche nach einem Pächter für den Laubenpieper Von Corinna Berghahn | 07.05.2022, 11:11 Uhr

Tut sich bald etwas in der Gastroszene in Osnabrück? Seit dem Frühjahr 2021 ist die Gaststätte Laubenpieper auf dem Schinkelberg geschlossen. Doch das soll nicht so bleiben: Der Kleingartenverein Schinkel macht sich nun aktiv auf die Suche nach einem neuen Pächter.