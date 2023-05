Ihr Haus ist zu klein geworden. Deswegen zieht Maria Caeiro mit ihrem Restaurant in Osnabrück um. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Fleisch, Fisch und Fado Das portugiesische Restaurant Casa Maria in Osnabrück zieht um Von Thomas Wübker | 24.05.2023, 18:15 Uhr

Das portugiesische Restaurant Casa Maria in der Hasestraße in Osnabrück schließt am 30. Mai. Es soll aber schon bald wieder öffnen – nur ein paar Häuser weiter in der gleichen Straße.