Drei Prinzen? Nein, Mahmoud Bakeer, Mohamad Al-Asmar und Aziz Sawan (von links) betreiben das Restaurant und den Lieferdienst Frischkönig in Osnabrück. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Bowls, Salate, Rollen und mehr Restaurant und Lieferdienst Frischkönig ab Mittwoch neu in Osnabrück Von Thomas Wübker | 21.02.2023, 18:11 Uhr | Update vor 1 Std.

Das Restaurant und der Lieferdienst Frischkönig öffnen am Mittwoch, 22. Februar, in der Hafenstraße 4b in Osnabrück. Dort können Kunden Salate, Bowls und andere Gerichte vor Ort essen, abholen oder sich liefern lassen.