Nicht gespannte oder auf dem Boden liegende Netze, wie hier auf einem Osnabrücker Sportplatz, sind tödliche Fallen für Wildtiere. FOTO: Reinhold Rethschulte up-down up-down Jagdaufseher kennt viele Fälle Tödliche Falle: Reh verfängt sich in Osnabrück in Ballauffangnetz Von Carolin Hlawatsch | 23.07.2022, 08:45 Uhr

Ein Reh hatte sich Anfang Juli im Ballauffangnetz eines Sportplatzes in Eversburg verfangen, in Panik darin verknotet und so stark verletzt, dass es einen qualvollen Tod erlitt. Für Osnabrücks Jagdaufseher Reinhold Rethschulte war der traurige Anblick kein Neuer.