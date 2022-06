In der Stadt sieht man derzeit an Ampeln oder auf Fahrradwegen die zerschellten Eisplatten. Personenschäden registrierte die Polizei Osnabrück bisher aber noch nicht. Polizeioberkommissar Peter Doch von der Autobahnpolizei in Bramsche erinnert sich allerdings an Unfälle, bei denen vom fliegenden Eis erschreckte Autofahrer bei hastigen Ausweichmanövern an die Leitplanke geraten waren und sich verletzt hatten.Gestern Morgen notierte er zwei Unfälle mit fliegenden Eisplatten auf der A1. Es gab dabei nur Beulen im Blech. Die Lastwagen konnten auch ermittelt werden, weil die Geschädigten sich die Autonummern der Lkw merken konnten.