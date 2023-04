Nachtflohmarkt am Domhof und Rathaus. Der neue Standort gefiel Beschickern und Besuchern. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Erstmals zwischen Markt und Dom Das passt: Endlich mal kein Gedränge beim Osnabrücker Nachtflohmarkt Von Bernhard Brockhaus | 30.04.2023, 11:15 Uhr

Am Samstagabend verwandelten sich Teile der Altstadt Osnabrücks in ein Gewimmel von Kleiderstangen, Trödeltischen und Raritäten. Unter freiem Himmel boten unzählige Flohmarktliebhaber ihre Waren an — von Kunst bis Kuriositäten war alles dabei.