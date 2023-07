In diesem Haus an der Herderstraße 3 hat Max Netheim mit seiner Familie zur Miete gelebt, bis er sich ein eigenes Haus am Westerberg leisten konnte. Das Foto (zeigt von links) Enkelin Leslie Mayro, Urenkel Bruno und die Historikerin Martina Sellmeyer.

