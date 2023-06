Stichprobenartig werden in regelmäßigen Abständen die Mülltonnen in und um Osnabrück kontrolliert. Symbolfoto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Was war falsch? Müllkontrollen in Osnabrück: 30 von 800 Biotonnen stehengelassen Von Hannah Baumann | 04.06.2023, 18:01 Uhr

Stichprobenartig werden in regelmäßigen Abständen die Mülltonnen in und um Osnabrück kontrolliert. Wie fallen diese Proben aus und was machen die Osnabrücker falsch? Wir haben nachgefragt.