Der Schaden an der Leitung, der ein Abfließen des Schmutzwassers verhindert, befindet sich auf Höhe der Hausnummer 7, heißt es in der Pressemitteilung. Damit befindet sich der betroffene Abschnitt zwischen den Einmündungen Georg- und Wittekindstraße. Noch sei das genaue Schadensbild nicht exakt bekannt, die SWO Netz werde dennoch umgehend mit der Reparatur beginnen. Die Arbeiten werden mindestens eine Woche, möglicherweise länger in Anspruch nehmen.

