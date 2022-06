Als die Polizeibeamten vor Ort erschienen, waren die Bewohner eine 80-jährige Frau und ihr 81-jähriger Mann bereits aus dem Haus geflüchtet. Die Frau war zuvor von dem Täter angegriffen aber nicht verletzt worden. Als die Beamten dann das Haus betraten, stürmte der Mann an ihnen vorbei nach draußen. Vor dem Haus griff er die Polizei mit seiner 97cm langen Hiebwaffe an. Es entwickelte sich eine Auseinandersetzung, bei der der Angreifer weder durch Pfefferspray noch durch Warnschüsse in die Luft zurückgehalten werden konnte.