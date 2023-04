Ein Paar verweigert die Mietzahlung, weil die Wohnung angeblich einen Schaden hat. Foto: Wilfried Hinrichs up-down up-down Räumungsklage in zweiter Instanz Sie zahlen einfach nicht: Osnabrücker Mietnomaden bringen Vermieterin in Geldnot Von Wilfried Hinrichs | 17.04.2023, 05:57 Uhr | Update vor 1 Std.

Seit zwei Jahren lebt ein Paar in einer Wohnung in Osnabrück, hat aber noch keinen Euro für Miete und Nebenkosten gezahlt. Das bringt die Vermieterin in Schwierigkeiten, die die Einnahmen als Alterssicherung eingeplant hatte. Dem Anschein nach steckt eine Masche dahinter.