Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 20.40 Uhr auf der Eversburger Straße (L88), teilt die Polizei mit. Ein weißer Mercedes fuhr dort von Osnabrück kommend in Richtung Westerkappeln. An der Ampelkreuzung zur Autobahnauffahrt in Richtung Münster und zu einem Park+Ride-Parkplatz warteten mehrere Autos bei Rotlicht.

Bremsen versagt?

Nach Angaben der Insassen sollen die Bremsen des Mercedes versagt haben. Um einen Zusammenstoß mit den wartenden Autos zu vermeiden, sei der Wagen auf den Rechtsabbiegestreifen gelenkt worden. Der Mercedes fuhr auf eine Verkehrsinsel, wurde dadurch in die Luft katapultiert, fällte einen Ampelmast und mehrere Verkehrszeichen. Auf dem P+R-Parkplatz wurde ein geparkter Opel durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Schließlich kam der Mercedes in einem Graben unmittelbar in Höhe des P+R-Parkplatzes zum Stillstand.

Von dem Mercedes, in dem die drei jungen Leute saßen, ist nicht mehr viel übrig. Foto: NWM-TV Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Die drei Insassen konnten das Unfallwrack selbstständig verlassen. Nach ersten Ermittlungen steuerte eine 20-jährige Frau aus Westerkappeln den Mercedes, auf dem Beifahrersitz befand sich ein 19-jähriger Osnabrücker. Auf der Rückbank befand sich eine 19-jährige Osnabrückerin. Ersthelfer betreuten die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Frauen kamen mit schweren und der Mann mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Vor dem Pendlerparkplatz an der Autobahnauffahrt endete die Fahrt der drei jungen Leute. Foto: NWM-TV Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Da nicht sicher festgestellt werden konnte, wer den Wagen gesteuert hat, wurden den Frauen Blutproben entnommen und ihre Oberbekleidung sichergestellt. Zudem ließ die Staatsanwaltschaft den Mercedes beschlagnahmen, um die Bremsanlage begutachten zu lassen. Die Polizei führte eine umfangreiche Suche und Sicherung von Unfallspuren durch. Da sich der Verkehrsunfall unmittelbar an der Landesgrenze zu NRW ereignete, waren Polizei- und Rettungskräfte aus beiden Bundesländern gemeinsam im Einsatz.